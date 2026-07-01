"Minions y Monstruos" es una vibrante celebración del cine

"Minions y Monstruos" es la séptima entrega cinematográfica de la saga iniciada en 2010 con "Mi Villano Favorito" ("Despicable Me"), teniendo a los pequeños secuaces amarillos nuevamente en el centro de la historia con una aventura que resulta ser lo mejor que haya entregado la franquicia a la fecha.

Para sorpresa de muchos, lo último del estudio de animación Illumination es una vibrante celebración del cine y los sueños, en una verdadera carta de amor a la era dorada del séptimo arte.

Desde los créditos iniciales y hasta el logo de Universal que va muy, muy atrás hasta la era silente de The Trans-Atlantic Film Co., el largometraje dirigido por Pierre Coffin es puro cariño por los primeros años de Hollywood. Mientras otras historias animadas optan por mirar hacia el futuro, los "Minions" observan hacia el pasado para abrazar el espíritu inquieto y creativo de la llamada fábrica de sueños.

Coffin, quien es el cocreador de la franquicia y también la voz de los caóticos seres entusiastas por las bananas, traslada a los "Minions" hasta el Hollywood de la década de 1920.

Cruzándose en su camino con leyendas de la era silente como Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, se transforman en verdaderas estrellas del cine mudo. La llegada del cine sonoro destroza su fama, viéndose obligados a empezar de nuevo y buscar un nuevo jefazo, pero un "minion" no se rendirá en su sueño de crear su propia película.

Los Minions junto a "Max", el director de cine en la década de 1920 que les abre las puertas a Hollywood.

Es ahí donde entran los nuevos protagonistas. Ya no tenemos a "Kevin", a "Stuart", ni a "Bob", sino que el foco se traslada a "James" y "Henry", quienes se distinguen de sus otros compañeros gracias a un importante detalle: la creatividad.

Ambos son soñadores, a su caótica manera, pensando más allá de la misión de servir a alguien malvado. Por ello, al llegar a Hollywood, la mismísima fábrica de sueños, ven la forma de poder dar vida a sus propias historias, aunque eso implique invocar monstruos reales y desatar un verdadero pandemonio.

A diferencia de las anteriores entregas independientes de los "Minions", acá es donde estos personajes finalmente se sienten protagonistas. Hay metas claras que van más allá de aquello para lo que nacieron, con propósitos que también los llevan a descubrir cuánto están dispuestos a sacrificar por sus sueños y qué es intransable en aquel camino.

Todo ello de la mano de un espléndido recorrido por los años dorados de la industria cinematográfica con guiños, cameos y referencias que serán un deleite para los adultos, mientras los más pequeños disfrutan con el humor trastornado y hasta anárquico de las frenéticas criaturas.

La película no solo celebra al cine como industria, sino que también a cada persona que hace posible la magia del séptimo arte.

Escrita por Coffin junto a Brian Lynch, es una película que respeta a sus audiencias y entrega a todas algo para disfrutar, entre los colores vibrantes y las largas secuencias en el inconfundible idioma minionés.

No solo celebra al cine como industria, sino que también a cada persona que hace posible la magia del séptimo arte.

La mayor sorpresa es que todo esto pertenece a una película de los "Minions", lo cual habla muy bien de lo que vendrá para estos pequeños y anárquicos personajes. El futuro se ve muy luminoso para ellos, de un amarillo radiante.

"Minions y Monstruos" se estrena este jueves 2 de julio en cines.