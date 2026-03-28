Muere James Tolkan, actor de "Volver al Futuro" y "Top Gun"

James Tolkan, actor que estuvo en películas de los '80 como "Volver al Futuro" y "Top Gun", murió a los 94 años.

En redes sociales, Industrial Light and Magic y de la productora Amblin, ambas firmas implicadas en la saga "Volver al Futuro", confirmaron la noticia el viernes.

Según informó The Hollywood Reporter, Tolkan falleció en Saranac Lake, Nueva York. La causa de la muerte aún no se ha revelado.

Tolkan fue el director Gerald Strickland en la cinta original de "Volver al Futuro", estrenada en 1985. También reapareció con personajes relacionados en "Volver al Futuro 2" (1989) y "Volver al Futuro 3" (1990).

En "Top Gun", en tanto, el actor interpretó a Stinger, un severo oficial al mando de Maverick.