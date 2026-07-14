Nueva película de "Superman" tendrá el regreso del superhéroe latino "Blue Beetle"

La nueva película de la saga de "Superman" en el Universo DC (DCU), que se titulará "Man of Tomorrow" ("El Hombre del Mañana"), tendrá el regreso del superhéroe latino "Blue Beetle".

Xolo Maridueña interpretó a "Jaime Reyes / Escarabajo Azul" en "Blue Beetle", de 2023, y ahora retomará al personaje en la próxima aventura cinematográfica del Hombre de Acero que dirige James Gunn, informó este martes el medio especializado Variety.

En el cine, "Jaime Reyes" es un joven universitario que se cruza en el camino de una antigua reliquia de biotecnología alienígena, el "Escarabajo", que lo elige para que sea su anfitrión simbiótico. Al otorgarle una armadura capaz de poderes extraordinarios e impredecibles, ocupa sus nuevas habilidades para proteger a su familia, su comunidad y al mundo.

La próxima película de "Superman" tendrá al Hombre de Acero, encarnado por David Corenswet, formando una inesperada alianza con su jurado enemigo, "Lex Luthor" (Nicholas Hoult), para enfrentar a una amenaza que viene desde el espacio exterior, la brillante y maligna criatura alienígena "Brainiac" (Lars Eidinger).

Con Maridueña sumándose al rodaje que actualmente está en desarrollo, "Man of Tomorrow" llegará a los cines el 9 de julio de 2027.