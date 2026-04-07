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Tópicos: Magazine | Cine

Olivia Wilde dirige a un elenco de lujo en su nueva película "The Invite"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz completan el elenco.

Olivia Wilde dirige a un elenco de lujo en su nueva película
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La productora A24 estrenó el trailer de "The Invite", la nueva película dirigida y protagonizada por Olivia Wilde.

En esta cinta la directora estadounidense estará comandando un elenco de lujo que completan el ganador del Globo de Oro Seth Rogen, y los ganadores del Oscar Edward Norton y Penélope Cruz.

Wilde y Rogen interpretan a una pareja en crisis que oficia como anfitriona de una pareja de amigos, generando una incómoda visita en su departamento.

"The Invite" se estrenará en cines en julio de este año.

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