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Tópicos: Magazine | Cine

Paul Dano está en Chile para sumarse a película "Once" de Pablo Larraín

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor de "The Batman" fue visto en plena Plaza de la Constitución, en el centro de Santiago.

Paul Dano está en Chile para sumarse a película
 Warner Bros. / Netflix

Se trata del gran nombre internacional del largometraje que sigue las 18 horas en las que se desarrolló el golpe de Estado a través de once historias entrelazadas.

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Sorpresa causó a inicios de esta semana las imágenes del actor estadounidense Paul Dano, reconocido por su trabajo en "The Batman" y "Little Miss Sunshine", paseando por el centro de Santiago.

Al ser fotografiado en plena Plaza de la Constitución, a un costado del Palacio de La Moneda, el intérprete de "Petróleo Sangriento" dijo que se encontraba en el país por trabajo.

Desde Culto confirmaron este jueves que el actor se sumó a la película "Once", de Pablo Larraín, centrada en el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe militar en Chile, proyecto de Netflix y su productora Fábula.

Se trata del gran nombre internacional del largometraje, que escribió Larraín junto a Guillermo Calderón, narrando las 18 horas en las que se desarrolló el golpe de Estado a través de once historias entrelazadas.

Por ahora, no se ha revelado cuál será el rol de Dano en la película, cuyo rodaje comenzó en agosto pasado y que tiene a Fernanda Finsterbusch como la expresidenta Michelle Bachelet durante la detención de su padre, el general Alberto Bachelet, por oponerse al golpe de Estado.

El elenco incluye a Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle, Lukas Vergara y Alejandro Goic como el Presidente Salvador Allende.

Por ahora, no tiene fecha de estreno en Netflix.

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