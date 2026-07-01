Fernanda Finsterbusch interpretará a Michelle Bachelet en "Once" de Pablo Larraín y Netflix

La plataforma Netflix y la productora Fábula confirmaron la semana pasada que Pablo Larraín dirigirá una nueva película titulada "Once" y centrada en el golpe militar de 1973.

La cinta recreará ese fatídico evento a través de once historias distintas centradas tanto en personajes conocidos como en gente común y corriente. Uno de esos personajes será la expresidenta Michelle Bachelet.

Según detalla The Clinic, la actriz Fernanda Finsterbusch será la encargada de interpretar a la exmandataria durante la detención de su padre, el general Alberto Bachelet, por oponerse al golpe de Estado. En aquella época Michelle Bachelet estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y era cercana al Partido Socialista.

También se confirmó, a través de La Tercera, que el expresidente Salvador Allende también aparecerá en "Once" encarnado por Alejandro Goic.

¿Quién es Fernanda Finsterbusch?

La intérprete de Bachelet es una de las actrices más prometedoras de las últimas temporadas. Con 26 años, Fernanda Finsterbusch acumula créditos en diversas producciones de Mega como "Hijos del desierto,Pobre novio" y "Juego de Ilusiones".

Además será la protagonista de "Prohibida obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega, junto a Diego Muñoz y Sigrid Alegría.