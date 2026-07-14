Pedro Pascal se sincera sobre su primer gran protagónico: "Lo más difícil que he hecho"

El actor Pedro Pascal reveló detalles de su película "Behemoth!", un proyecto que significa su primer gran protagónico y que define como el más exigente de su carrera.

En conversación con Vanity Fair, el chileno habló de este nuevo filme, donde encarna a Alex, un atormentado compositor y prodigio de violonchelo.

Para lograr una interpretación verosímil y con la mayor fidelidad posible, el artista tuvo que aprender a tocar el instrumento desde cero, un desafío físico e intelectual que lo llevó al límite.

De hecho, Pascal confesó que la experiencia superó a cualquiera de sus populares roles previos -como "Game of Thrones" o "Gladiador II"-, admitiendo que "literalmente, es lo más difícil que he tenido que aprender a hacer. Estar en una arena de gladiadores o colgado de un arnés... eso palidece en comparación con aprender a tocar el violonchelo" y lograr que se vea convincente.

"Solo sostener un arco correctamente requiere una lección de un día", agregó, indicando que "fue diez veces más difícil que cualquiera de esas cosas por culpa del maldito violonchelo".

El exigente rol que lo sitúa en la carrera por el Oscar

Dirigida por Tony Gilroy, la cinta contó con el trabajo de 9 destacados compositores, como Michael Giacchino y Alan Silvestri. En tanto, el elenco lo completan figuras como Olivia Wilde, Eva Victor y Will Arnett.

Respecto al trasfondo de la historia, el actor señaló que "es una carta de amor a la música; es una carta de amor al cine. Trata sobre la familia, sobre el legado y sobre la sanación".

Tras revelarse los detalles de la producción y su banda sonora, prensa especializada de Hollywood como la revista Variety ya incluye a Pascal en sus predicciones tempranas para competir en la categoría de Mejor Actor en los Premios Oscar.

"Behemoth!", que espera entrar en la próxima competencia de la Academia de Cine, tiene su estreno fijado para el 4 de diciembre.