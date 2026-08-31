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Tópicos: Magazine | Cine

Pokemon anuncia nueva película basada en su popular juego de cartas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Pokemon: Wild Card" se estrenará en 2027.

Pokemon anuncia nueva película basada en su popular juego de cartas
 Captura The Official Pokémon YouTube channel
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La franquicia Pokemon anunció que estrenará una nueva película animada basada en su popular juego de cartas TCG.

Bautizada como "Pokemon: Wild Card", la cinta tendrá como protagonista a un jugador de TCG y al Pokemon llamado "Mimikyu". Además será dirigida por Katsuhiko Kitada, que trabajó en obras como "The First Slam Dunk" o "Attack on Titan".

Esta será la primera película de la saga desde "Pokémon: los secretos de la selva" de 2020.

El anuncio de "Wild Card" se realizó durante el cierre del Pokemon World Championships, el evento de competencia mundial de la franquicia que se llevó a cabo este fin de semana en San Francisco.

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