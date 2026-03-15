Premios Oscar 2026: Estos son los actores y películas ganadoras
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Autor: Redacción Cooperativa
Michael B. Jordan y Jessie Buckley ganaron en las categorías actorales.
Michael B. Jordan y Jessie Buckley ganaron en las categorías actorales.
La película "One Battle After Another" fue la gran ganadora de los Oscars al obtener 6 estatuillas durante la edición 2026 de los premios.
La película se quedó con los galardones a Mejor Película y Mejor Director para Paul Thomas Anderson, entre otras. En tanto "Sinners", la más nominada de la noche, la secundó con cuatro premios incluyendo el de Mejor Actor para Michael B. Jordan.
Esta es la lista completa de ganadores de los Oscars 2026: