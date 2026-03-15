Premios Oscar 2026: Estos son los actores y películas ganadoras

La película "One Battle After Another" fue la gran ganadora de los Oscars al obtener 6 estatuillas durante la edición 2026 de los premios.

La película se quedó con los galardones a Mejor Película y Mejor Director para Paul Thomas Anderson, entre otras. En tanto "Sinners", la más nominada de la noche, la secundó con cuatro premios incluyendo el de Mejor Actor para Michael B. Jordan.

Ganadores del Oscar 2026

Esta es la lista completa de ganadores de los Oscars 2026:

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor Director

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

Amy Madigan – Weapons

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Guión Original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor Guión Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor Película Animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Corto Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Película Internacional

It Was Just an Accident (Francia)

The Secret Agent (Brasil)

Sentimental Value (Noruega)

Sirāt (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Cortometraje

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers (Empate)

Two People Exchanging Saliva (Empate)

Mejor Banda Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor Canción Original

"Dear Me" de Diane Warren: Relentless – Diane Warren

"Golden" de KPop Demon Hunters – Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Ido, y Teddy Park

"I Lied to You" de Sinners – Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

"Sweet Dreams of Joy" de Viva Verdi! – Nicholas Pike

"Train Dreams" de Train Dreams – Nick Cave

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Mejor Dirección de Reparto

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Maquillaje y Peinados

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor Edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejores efectos visuales