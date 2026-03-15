Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.4°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Premios Oscar 2026: Estos son los actores y películas ganadoras

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Michael B. Jordan y Jessie Buckley ganaron en las categorías actorales.

Premios Oscar 2026: Estos son los actores y películas ganadoras
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La película "One Battle After Another" fue la gran ganadora de los Oscars al obtener 6 estatuillas durante la edición 2026 de los premios.

La película se quedó con los galardones a Mejor Película y Mejor Director para Paul Thomas Anderson, entre otras. En tanto "Sinners", la más nominada de la noche, la secundó con cuatro premios incluyendo el de Mejor Actor para Michael B. Jordan.

Ganadores del Oscar 2026

Esta es la lista completa de ganadores de los Oscars 2026:

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1 
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Director

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Ryan Coogler – Sinners

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

  • Amy Madigan – Weapons
  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Guión Original

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor Guión Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Corto Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Película Internacional

  • It Was Just an Accident (Francia)
  • The Secret Agent (Brasil)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sirāt (España)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor Documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: "Were and Are Gone"
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Cortometraje

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers (Empate)
  • Two People Exchanging Saliva (Empate)

Mejor Banda Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor Canción Original

  • "Dear Me" de Diane Warren: Relentless – Diane Warren
  • "Golden" de KPop Demon Hunters – Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Ido, y Teddy Park
  • "I Lied to You" de Sinners – Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
  • "Sweet Dreams of Joy" de Viva Verdi! – Nicholas Pike
  • "Train Dreams" de Train Dreams – Nick Cave

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirāt

Mejor Dirección de Reparto

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor Maquillaje y Peinados

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Edición

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth 
  • The Lost Bus
  • Sinners

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada