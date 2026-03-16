Sean Peann apareció en Ucrania tras haber ganado el Oscar
El actor se ausentó de la ceremonia de los Oscar.
El actor se ausentó de la ceremonia de los Oscar.
El actor Sean Penn llegó este lunes a Ucrania luego de haberse ausentado de la ceremonia de los Oscar 2026, donde fue galardonado con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en "One battle after another".
Así lo mostró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a través de una foto en su cuenta de X donde aparece con el intérprete estadounidense.
"Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala", escribió Zelenski en la red social al anunciar su reunión con Penn.
Según el diario estadounidense The New York Times, Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Óscar para viajar a Ucrania.
Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.