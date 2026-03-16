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Tópicos: Magazine | Cine | Premios Oscar

Sean Peann apareció en Ucrania tras haber ganado el Oscar

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

El actor se ausentó de la ceremonia de los Oscar.

Sean Peann apareció en Ucrania tras haber ganado el Oscar
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El actor Sean Penn llegó este lunes a Ucrania luego de haberse ausentado de la ceremonia de los Oscar 2026, donde fue galardonado con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en "One battle after another".

Así lo mostró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a través de una foto en su cuenta de X donde aparece con el intérprete estadounidense.

"Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala", escribió Zelenski en la red social al anunciar su reunión con Penn.

Según el diario estadounidense The New York Times, Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Óscar para viajar a Ucrania.

Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.

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