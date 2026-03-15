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Tópicos: Magazine | Cine | Premios Oscar

Sean Penn ganó su tercer Oscar por "One battle after another"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Penn se unió a un selecto grupo de actores.

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Sean Penn ganó el tercer Oscar de su carrera durante la 98° edición de los premios más importantes de la industria de Hollywood.

En particular Penn recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del antagónico "Coronel Steven J. Lockjaw" en "One battle after another", la película de Paul Thomas Anderson.

Sean Penn venció Stellan Skarsgård, quien figuraba como el favorito para obtener el premio por su trabajo en "Sentimental Value". Sin embargo, no se encontraba presente en la ceremonia y no recibió el premio en sus manos.

Este es el tercer Oscar de Sean Penn tras sus triunfos con "Mystic River" en 2004 y "Milk" en 2008. Penn se une al selecto grupo de actores que ha ganado tres Oscar junto a Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

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