Reinicio de "X-Men" avanza anunciando a Samara Weaving como Emma Frost

Aunque los mutantes estuvieron ausentes en los anuncios de Marvel Studios de la pasada Comic-Con de San Diego, la futura película de los "X-Men" en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) comienza a tomar forma al anunciar a sus primeros actores.

Desde el medio especializado Deadline confirmaron que la actriz Samara Weaving, reconocida por su trabajo en "Ready or Not" y "Over Your Dead Body", dará vida a "Emma Frost", la poderosa mutante telépata que puede transformar su cuerpo en un diamante casi indestructible.

Este reinicio de los "X-Men" avanza con fuerza bajo la dirección de Jake Schreier, quien encabezó "Thunderbolts*", reuniéndose con varios actores y realizando audiciones para encontrar a los miembros del nuevo equipo. Aunque han circulado múltiples nombres del elenco, Weaving es la única actriz confirmada de la película hasta ahora.

Los rumores incluyen a Cailee Spaeny como "Rogue", Charles Melton como "Bestia" y Adam Driver como "Mr. Sinister", pero todavía no existe confirmación de parte de Marvel Studios.

La historia de la nueva película fue escrita por Lee Sung Jin ("Beef") y Joanna Calo ("The Bear"), siendo un proyecto que debutará en la gran pantalla tras los sucesos de "Avengers: Secret Wars" de 2027, que reescribirán al MCU.