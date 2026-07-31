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Tópicos: Magazine | Cine

Reinicio de "X-Men" avanza anunciando a Samara Weaving como Emma Frost

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Jake Schreier dirigirá la primera entrega de los mutantes para Marvel Studios.

Reinicio de

"Emma Frost" es una poderosa mutante telépata que puede transformar su cuerpo en un diamante casi indestructible.

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Aunque los mutantes estuvieron ausentes en los anuncios de Marvel Studios de la pasada Comic-Con de San Diego, la futura película de los "X-Men" en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) comienza a tomar forma al anunciar a sus primeros actores.

Desde el medio especializado Deadline confirmaron que la actriz Samara Weaving, reconocida por su trabajo en "Ready or Not" y "Over Your Dead Body", dará vida a "Emma Frost", la poderosa mutante telépata que puede transformar su cuerpo en un diamante casi indestructible.

Este reinicio de los "X-Men" avanza con fuerza bajo la dirección de Jake Schreier, quien encabezó "Thunderbolts*", reuniéndose con varios actores y realizando audiciones para encontrar a los miembros del nuevo equipo. Aunque han circulado múltiples nombres del elenco, Weaving es la única actriz confirmada de la película hasta ahora.

Los rumores incluyen a Cailee Spaeny como "Rogue", Charles Melton como "Bestia" y Adam Driver como "Mr. Sinister", pero todavía no existe confirmación de parte de Marvel Studios.

La historia de la nueva película fue escrita por Lee Sung Jin ("Beef") y Joanna Calo ("The Bear"), siendo un proyecto que debutará en la gran pantalla tras los sucesos de "Avengers: Secret Wars" de 2027, que reescribirán al MCU.

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