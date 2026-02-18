Síguenos:
Cine

Residente debutará como director de cine en película protagonizada por Bad Bunny

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton también serán parte del elenco de "Porto Rico".

El cantante Residente anunció su debut como director de cine con "Porto Rico", una película original que promete ser una carta de amor a su isla natal con su colega Bad Bunny como protagonista.

Benito Martínez, que en los últimos años ha ganado experiencia como actor en Hollywood, tendrá el primer papel protagónico de su carrera en un elenco que también contempla a los nominados al Oscar Edward Norton y Viggo Mortensen, además del ganador del Oscar Javier Bardem.

Según señala Deadline el mexicano Alejandro González Iñárritu trabajará como productor ejecutivo del proyecto.

"He solado con hacer una película sobre mi país desde que soy un niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversias y esta película es una reafirmación de quienes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", dijo Residente sobre el proyecto.

"Porto Rico" será una película de época ambientada a fines del siglo XIX y centrada en la historia del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, también conocido como "Águila blanca".

