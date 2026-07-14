Revelan a los protagonistas de la precuela de "El Conjuro"

La franquicia de horror "El Conjuro" ("The Conjuring") sigue expandiéndose con una precuela que presentará a Ed y Lorraine Warren en sus primeras experiencias paranormales, teniendo a nuevos actores encarnando a las versiones jóvenes de los personajes interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga en las películas originales.

Garrett Wareing ("The Long Walk") y Amanda Fix ("Lowlifes") darán vida a Ed y Lorraine, respectivamente, en la próxima película titulada "The Conjuring: First Communion", a estrenarse en cines el 10 de septiembre de 2027.

Garrett Wareing en "The Long Walk" y Amanda Fix en "Lowlifes".

Dirigida por Rodrigue Huart con un guion escrito por Richard Naing e Ian Goldberg, busca dar nueva vida a la saga que logró cifras millonarias con "El Conjuro 4: Último ritos", la cual recaudó más de 500 millones de dólares a nivel global en 2025.

La historia de la precuela explorará el primer caso de la pareja de investigadores paranormales, que en la vida real enfrentaron a muchos detractores que cuestionaron la veracidad de sus investigaciones.

La saga cinematográfica, con más de 11 películas entre secuelas y spin-offs como "Annabelle" y "La Monja", ha recaudado más de 2,7 mil millones de dólares y, a la fecha, es la más exitosa en la historia de New Line.