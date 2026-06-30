Revelan la causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de "El Aro" y "Lilo y Stitch"

El forense de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, conocida por su papel de "Samara Morgan" en la película "El Aro", fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

La actriz estadounidense falleció a los 35 años el pasado 17 de junio. De acuerdo con el informe, el consumo crónico de múltiples sustancias fue identificado como un factor contribuyente significativo.

Anteriormente, Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades TMZ que la actriz había fallecido a causa de una meningitis y una infección en la sangre.

El padre de Chase declaró a The New York Times que la intérprete había tenido problemas de abuso de sustancias desde muy temprana edad.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como "Sabrina The Teenage Witch" o "Charmed".

Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de "Samantha Darko" en "Donnie Darko", protagonizada por Jake Gyllenhaal, dar la voz a "Lilo" en la película y series derivadas de "Lilo & Stitch", y la tétrica niña de pelo lacio y mojado "Samara Morgan" en "El Aro", junto a Naomi Watts.