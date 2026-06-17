A los 35 años murió Daveigh Chase, la actriz de "Samara" en "El Aro"

La actriz Daveigh Chase, reconocida por su tétrica interpretación de "Samara" en la película "El Aro" ("The Ring"), murió a los 35 años.

Su pareja, Roy Hernandez, confirmó al medio TMZ que el fallecimiento de la intérprete tuvo lugar este martes, a raíz de complicaciones por una meningitis.

Hernandez, que justo esta semana había iniciado una página GoFundMe para recaudar fondos en ayuda de la actriz, explicó que una infección en la sangre le causó "problemas sépticos y provocó que su cuerpo dejara de funcionar.

Previamente, había explicado que "a Daveigh le han diagnosticado meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico, y los médicos me han dicho que quizá no le quede mucho tiempo de vida".

Chase tuvo una meteórica carrera como actriz infantil, con apariciones en televisión desde los ocho años en series como "Sabrina, The Teenage Witch" y "Charmed", para luego saltar a la gran pantalla en 2001 con "Donnie Darko", donde interpretó a "Samantha Darko", hermana del personaje de Jake Gyllenhaal.

Además de dar su voz a "Chihiro" en el doblaje en inglés de la película de Studio Ghibli "El Viaje de Chihiro", uno de sus trabajos más recordados fue ser la voz de "Lilo" en la película animada "Lilo y Stitch", de Disney, estrenada en 2002. Continuó siendo la voz del personaje tanto en las secuelas como la serie animada.

Chase quedó inmortalizada en la gran pantalla gracias a su encarnación de "Samara Morgan" en el remake "El Aro", de 2002, dirigida por Gore Verbinski. Con su largo cabello negro y la piel clara, fue el rol más famoso de su carrera.