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Tópicos: Magazine | Cine

Revelan primer vistazo de "Spider-Man: Brand new day" y anuncian fecha para el trailer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En el breve clip aparece Tom Holland caracterizado como el súper héroe.

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Marvel reveló el primer vistazo de "Spider-Man: Brand new day", la esperada cuarta película del súper héroe en su actual universo cinematográfico.

En el breve clip se puede ver a Tom Holland caracterizado como el súper héroe mientras lleva en su brazo a otro hombre y se balancea por una lluviosa Nueva York.

Junto a esta imagen Marvel confirmó que el primer trailer de la cinta se revelará este miércoles 18 de marzo.

El estreno de "Spider-Man: Brand new day" está fijado para el próximo 31 de julio de 2026.

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