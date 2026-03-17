Revelan primer vistazo de "Spider-Man: Brand new day" y anuncian fecha para el trailer

Marvel reveló el primer vistazo de "Spider-Man: Brand new day", la esperada cuarta película del súper héroe en su actual universo cinematográfico.

En el breve clip se puede ver a Tom Holland caracterizado como el súper héroe mientras lleva en su brazo a otro hombre y se balancea por una lluviosa Nueva York.

Junto a esta imagen Marvel confirmó que el primer trailer de la cinta se revelará este miércoles 18 de marzo.

El estreno de "Spider-Man: Brand new day" está fijado para el próximo 31 de julio de 2026.