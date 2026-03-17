Revelan primer vistazo de "Spider-Man: Brand new day" y anuncian fecha para el trailer
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Autor: Redacción Cooperativa
En el breve clip aparece Tom Holland caracterizado como el súper héroe.
En el breve clip aparece Tom Holland caracterizado como el súper héroe.
Marvel reveló el primer vistazo de "Spider-Man: Brand new day", la esperada cuarta película del súper héroe en su actual universo cinematográfico.
En el breve clip se puede ver a Tom Holland caracterizado como el súper héroe mientras lleva en su brazo a otro hombre y se balancea por una lluviosa Nueva York.
Junto a esta imagen Marvel confirmó que el primer trailer de la cinta se revelará este miércoles 18 de marzo.
El estreno de "Spider-Man: Brand new day" está fijado para el próximo 31 de julio de 2026.