Sam Neill grabó para la película de "The Legend Of Zelda" antes de morir

Diversos medios especializados reportan que el actor Sam Neill grabó escenas para la próxima película de "The Legend of Zelda".

Los reportes apuntan a que el neozelandés participará de la adaptación cinematográfica de este videojuego, cuyo rodaje finalizó en abril pasado. Por ahora se desconoce cuál es el personaje que interpretará Neil en el largometraje.

Este podría ser uno de los últimos trabajos en pantalla de Sam Neill, quien falleció el pasado 13 de julio a sus 78 años.

Además del ícono de "Jurassic Park", la película de "The Legend of Zelda" confirmó la adición del actor Uli Latukefu como el villano "Ganondorf", y de las actrices Dichen Lachman ("Severance") e Yvonne Strahovski ("The Handmaid's Tale").

El estreno de la película de "The Legend of Zelda" está fijado para el 7 de mayo de 2027.