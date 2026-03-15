"Sentimental Value" gana el Oscar a Mejor Película Internacional y vence a "El Agente Secreto"
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Autor: Redacción Cooperativa
La película noruega se impuso a la brasileña.
La película noruega se impuso a la brasileña.
La película noruega "Sentimental Value" se quedó con el Oscar a Mejor Película Internacional en la edición 2026 de los premios.
La cinta protagonizada por Stellan Skarsgård venció a la brasileña "El agente secreto", película de Kleber Mendonça Filho que asomaba como una de las favoritas para alzarse con la estatuilla.
Pese a las favorables opciones de la cinta sudamericana, "Sentimental Value" también contaba con sus propias credenciales y llegaba con un total de nueve nominaciones a estos Oscar.