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Tópicos: Magazine | Cine

"Sentimental Value" gana el Oscar a Mejor Película Internacional y vence a "El Agente Secreto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película noruega se impuso a la brasileña.
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La película noruega "Sentimental Value" se quedó con el Oscar a Mejor Película Internacional en la edición 2026 de los premios.

La cinta protagonizada por Stellan Skarsgård venció a la brasileña "El agente secreto", película de Kleber Mendonça Filho que asomaba como una de las favoritas para alzarse con la estatuilla.

Pese a las favorables opciones de la cinta sudamericana, "Sentimental Value" también contaba con sus propias credenciales y llegaba con un total de nueve nominaciones a estos Oscar.

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