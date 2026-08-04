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Tópicos: Magazine | Cine

Sony confirmó que no hará más spin-offs de "Spider-Man"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las películas de "Madame Web", "Morbius" y "Kraven" fueron fracasos de crítica y de taquilla.

Sony confirmó que no hará más spin-offs de
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"No hay ninguna en desarrollo activo", aseguró el jefe de Sony Pictures.

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Tras los sonados fracasos de las películas inspiradas en los villanos y personajes del universo de "Spider-Man", desde Sony Pictures confirmaron que no harán más spin-offs del mundo del trepamuros.

Aunque la trilogía de "Venom" con Tom Hardy fue un éxito para el estudio, las películas de "Madame Web" con Dakota Johnson, "Morbius" con Jared Leto y "Kraven el Cazador" con Aaron Taylor-Johnson fueron destrozadas por la crítica, además de convertirse en rotundos fracasos en taquilla.

Fue el jefe de Sony Pictures, Tom Rothman, quien sostuvo que el foco actual del estudio es seguir con las películas protagonizadas por Tom Holland, luego de que "Spider-Man: Un Nuevo Día" arrasara en la taquilla mundial en su primer fin de semana, por lo que no hay planes de retomar los spin-offs.

"Al final, el público no quedó lo suficientemente satisfecho con ellas. Si esa es una evaluación justa de esas películas, quién sabe. No tiene sentido discutir sobre eso. El público es quien manda, y no mostró interés. Es tan simple como eso", explicó en conversación con Variety.

Consultado respecto a seguir desarrollando películas sobre los personajes de "Spider-Man", Rothman fue enfático: "Por ahora, no lo sabemos".

"Nunca lo consideramos como el 'Universo Sony-Marvel'. Más bien evaluamos si había películas que valieran la pena hacer con otros personajes. Por el momento, no hay ninguna en desarrollo activo", sentenció.

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