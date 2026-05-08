Pedro Pascal: Grogu no es un aprendiz, sino un "verdadero compañero"

Pedro Pascal se emociona cuando habla de su participación en la saga de "Star Wars" con su personaje del guerrero mandaloriano "Din Djarin" y con la relación tan especial que ha desarrollado con "Grogu", que no es un aprendiz, sino un "verdadero compañero", como se verá en la película que lleva a la gran pantalla las aventuras de la popular serie.

"'Grogu' es un verdadero compañero desde el comienzo y 'Din Djarin' desarrolla un instinto paternal cuando encuentra a este pequeño, pero a la vez es consciente de que tiene mucho más poder que él", explicó el chileno este viernes en una rueda de prensa virtual.

Para el actor chileno, formar parte de la familia de "Star Wars" es un sueño hecho realidad porque creció viendo la trilogía original y está encantado de interpretar un personaje con el que mantiene "la relación creativa más larga" de toda su carrera.

Pascal habló desde Londres acompañado por Sigourney Weaver, que en la película interpreta a la coronel "Ward", de la Nueva República. La legendaria actriz también se mostró feliz de haberse unido a "un club muy especial", que le ha permitido volver al espacio con una historia muy diferente a la de la saga "Alien".

"Tenemos esperanza primero de que habrá un futuro y de que podremos ir al espacio; es una visión muy esperanzadora y optimista sobre nuestro futuro", afirmó la actriz, destacando el interés del público por las historias que se desarrollan en el espacio.

Y agregó: "Tenemos muchos sentimientos malvados con los que lidiar en estos momentos en la Tierra antes de que podamos empezar a trabajar juntos para llegar a ese punto".

"The Mandalorian and Grogu" llegará a los cines el próximo 21 de mayo, marcando el regreso de "La Guerra de las Galaxias" a la gran pantalla tras "El Ascenso de Skywalker", de 2019.