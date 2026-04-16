"The Mandalorian and Grogu" revela tráiler final: Star Wars regresa a los cines con Pedro Pascal

"Star Wars" finalmente volverá a la gran pantalla con la película de "The Mandalorian and Grogu", la cual tiene al chileno Pedro Pascal encabezando el retorno a los cines de la legendaria franquicia creada por George Lucas.

Disney liberó este jueves el tráiler final de este largometraje tras la presentación del estudio en la CinemaCon 2026, mostrando al "Din Djarin" de Pascal junto a su joven aprendiz e hijo "Grogu" en una nueva misión en la galaxia muy, muy lejana.

Luego de las tres temporadas de la serie de Disney+, la coronel "Ward", interpretada por Sigourney Weaver ("Alien") contrata a la dupla para dar caza a criminales de guerra imperiales, con tal de evitar una nueva guerra y proteger la frágil paz durante la Nueva República.

Y acá tienen el tráiler con doblaje latino.

La película también presenta el regreso de emblemáticos personajes de la saga, como Zeb Orrelios y el cazarrecompensas kyuzo Embo, además de los diminutos anzellanos y los temidos Gemelos Hutt.

También veremos al heredero del imperio Hutt e hijo de Jabba, Rotta, quien tendrá la voz de Jeremy Allen White.

Dirigida por Jon Favreau, creador de la serie original, se estrenará el próximo 21 de mayo en cines. Es el primer gran estreno cinematográfico de "Star Wars" desde 2019, cuando se lanzó "El Ascenso de Skywalker".