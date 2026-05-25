"The Mandalorian and Grogu" lideró la taquilla con US$165 millones en el mundo

La nueva película del universo de "Star Wars" creado por George Lucas, "The Mandalorian and Grogu", lideró la taquilla este fin de semana con una recaudación de 165 millones de dólares en todo el mundo y 102 millones en Norteamérica.

Estas cifras corresponden a un fin de semana ampliado a tres días por la festividad Memorial Day, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

Pese a encabezar la cartelera, este debut es uno de los más bajos para una película de la franquicia de "La Guerra de las Galaxias" desde que está integrada en Disney, y está por debajo de "Solo: A Star Wars Story", considerada hasta ahora el título menos exitoso comercialmente de la saga, según señaló Variety.

El largometraje, dirigido por Jon Favreau y protagonizado por el chileno Pedro Pascal, supone el regreso de la franquicia galáctica a los cines siete años después del estreno de "The Rise of Skywalker", de 2019.