"The Mandalorian and Grogu" es un bienvenido retorno a la aventura de matiné

La saga de "Star Wars" puso fin a siete años de silencio cinematográfico con el estreno de "The Mandalorian and Grogu", la primera película de la galaxia muy, muy lejana desde "El Ascenso de Skywalker", de 2019, y con el chileno Pedro Pascal encabezando la andanza.

Pero acá no tenemos grandes amenazas a la estabilidad de la galaxia, tampoco eventos que impacten al futuro de la saga ni villanos emblemáticos, sino más bien un capítulo sumamente independiente que funciona como un bienvenido retorno a la aventura de matiné.

Los buenos son muy buenos y los malos muy malos, con un espectáculo que cumple en lo que se puede esperar de una historia de "Star Wars", desde los combates espaciales a las criaturas, pasando por secuencias rimbombantes a visitar nuevos planetas que dan cuenta de la riqueza del universo creado por George Lucas.

Aunque, al haber pasado tanto tiempo desde que la franquicia estuvo en la gran pantalla, sorprende lo poco trascendental que resulta dentro del gran esquema de la saga.

Con eventos que se desarrollan luego de la tercera temporada de la serie "The Mandalorian", un texto rápidamente nos actualiza lo que debemos saber para reencontrarnos con el mandaloriano "Din Djarin" (Pascal) junto a su joven aprendiz e hijo "Grogu". La dupla de cazarrecompensas se encuentra trabajando para la Nueva República en la búsqueda y captura de criminales de guerra imperiales dispersos por los rincones más lejanos de la galaxia.

Una nueva misión ordenada por la coronel "Ward" (Sigourney Weaver, cuya incorporación a la saga era inevitable) los lleva a cruzarse con los temidos "Gemelos Hutt" y el mismísimo heredero del imperio Hutt e hijo de "Jabba", "Rotta" (Jeremy Allen White).

El largometraje es una misión que se divide en varios actos claramente definidos en una aventura autoconclusiva y donde no es excluyente haber visto la serie para seguir la historia. Es un viaje que puede ser disfrutado tanto por las nuevas generaciones como por los conocedores, pues el foco está puesto en la audiencia masiva. Es una película de matiné de tomo y lomo, muy en la línea del espíritu original de la creación de Lucas.

Un adorable "Grogu", como personaje, resulta el más favorecido al permitirle tomar el protagonismo y el foco en varias ocasiones, especialmente en una silenciosa y sorpresiva secuencia que respira "Star Wars" y donde el trabajo de los titiriteros saca aplausos. Pascal impone presencia con su voz y una secuencia permite darle rostro a "Din Djarin", pero la historia tampoco le permite avanzar más allá del crecimiento que ya tuvo en la serie.

Pese a que hay un trabajo masivo en la creación de criaturas, resulta desconcertante que las secuencias de acción abusen de los efectos digitales por sobre los tradicionales, especialmente un choque de monstruos que termina en una batalla nada de prolija y hasta genérica. Al menos, se olvidan rápidamente cuando nos encontramos ante un intenso duelo con un dragón serpiente en un pozo acuático o con dos colosos mecánicos en animación stop-motion diseñados por el legendario Phil Tippett. De lo mejor a ver en la gran pantalla.

El mayor problema de la película es que no resulta trascendental ni para el pasado ni el futuro de la saga. Es su propia historia y, si llegase a haber una cuarta temporada de "The Mandalorian", no será un requisito excluyente el ver esta aventura. Funciona dentro de sus propios límites sin impactar al gran esquema de la galaxia muy, muy lejana, pero no resulta un aporte al crecimiento de su mitología.

Donde sí hay evolución es en la música, con un Ludwig Göransson completamente inspirado y que demuestra, una vez más, que la saga no necesita depender de John Williams.

La base la entregó el maestro, ahora se puede ir más allá, con sonidos electrónicos combinados con tambores y coros dando en el tono correcto para la evolución de la franquicia. Su mejor trabajo para "Star Wars" se encuentra acá, incluyendo la naturalidad con la que presenta el mundo criminal y oscuro al estilo Chicago de Shakari. Escuchar sonidos nuevos en esta galaxia siempre será un regalo.

"The Mandalorian and Grogu" no pretende ser más de lo que es, un bienvenido retorno a la aventura de matiné que podrán disfrutar espectadores de todas las edades. En eso funciona, aunque no lleve la galaxia hacia otros confines.