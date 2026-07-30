"Street Fighter" desata la transformación de Jason Momoa como Blanka

Jason Momoa vuelve a transformarse en un célebre personaje de la cultura pop al dar vida a "Blanka" en la nueva película de "Street Fighter".

Este jueves se liberó un adelanto centrado en la presentación de Momoa como el emblemático luchador salvaje procedente de la selva brasileña, de piel verde y con la capacidad de generar electricidad, enfrentándose a "Ryu" (Andrew Koji) en una prisión.

No solo se deja ver con mejor detalle el diseño de "Blanka" y su poder eléctrico, sino que también tiene a "Ryu" lanzando un "Hadouken", el movimiento más icónico del videojuego de Capcom.

Ambientada en 1993, los distanciados luchadores "Ryu" (Koji) y "Ken Masters" (Noah Centineo) se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa "Chun-Li" (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia.

Pero esta batalla campal esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado.

Dirigida por Kitao Sakurai, quien lleva la acción de las maquinitas a la pantalla grande, se estrena el próximo 15 de octubre en cines.