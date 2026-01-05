Síguenos:
Cine

Timothée Chalamet agradeció a Kylie Jenner tras ganar premio: "No podría haberlo hecho sin ti"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Chalamet ganó un Critics' Choice Award por su trabajo en "Marty Supreme".

Timothée Chalamet agradeció a Kylie Jenner tras ganar premio:
El actor Timothée Chalamet envió un sentido agradecimiento a su pareja, la celebridad Kylie Jenner, tras ganar un premio en los Critics' Choice Awards.

El intérprete se quedó con el galardón a Mejor Actor por su trabajo en la película "Marty Supreme", el cual recibió "muy nervioso", según confesó en su discurso.

Tras agradecer a sus conominados y al equipo del largometraje, Chalamet se tomó un momento para dirigirse a su acompañante.

"Gracias a mi pareja de estos últimos tres años. Te amo, no podría haber hecho esto sin ti", le dijo románticamente a Jenner.

