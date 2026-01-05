Timothée Chalamet agradeció a Kylie Jenner tras ganar premio: "No podría haberlo hecho sin ti"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Chalamet ganó un Critics' Choice Award por su trabajo en "Marty Supreme".
Chalamet ganó un Critics' Choice Award por su trabajo en "Marty Supreme".
El actor Timothée Chalamet envió un sentido agradecimiento a su pareja, la celebridad Kylie Jenner, tras ganar un premio en los Critics' Choice Awards.
El intérprete se quedó con el galardón a Mejor Actor por su trabajo en la película "Marty Supreme", el cual recibió "muy nervioso", según confesó en su discurso.
Tras agradecer a sus conominados y al equipo del largometraje, Chalamet se tomó un momento para dirigirse a su acompañante.
"Gracias a mi pareja de estos últimos tres años. Te amo, no podría haber hecho esto sin ti", le dijo románticamente a Jenner.