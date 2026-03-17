Timothée Chalamet encabeza el primer avance de "Dune: Parte tres"

Los estudios Warner Bros. estrenaron el primer teaser de "Dune: Parte tres" con el actor Timothée Chalamet a la cabeza.

En el clip se puede ver al "Príncipe Paul Atreides" (Chalamet) con un cambio de look en lo que será la "épica conclusión" de la saga cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve y basada en las novelas de Frank Herbert.

Además del nominado al Oscar en el trailer aparecen Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, entre otros.

"Dune: Parte tres" llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.