Un irreconocible Tom Cruise debe salvar al mundo de un desastre que él causó en "Digger"

Tom Cruise estrena su más impresionante transformación como el "hombre más poderoso del mundo" en "Digger", dirigida por cineasta mexicano y ganador de dos premios Oscar Alejandro González Iñárritu.

El nuevo tráiler del esperado trabajo conjunto de la dupla, siendo la primera película en inglés del mexicano desde "El Renacido" (2015), tiene al actor de "Misión Imposible" convertido en un excéntrico multimillonario envejecido, encorvado y al borde de la calvicie.

Bajo todo ese maquillaje y prótesis, debe convertirse en el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo.

La película cuenta con un elenco de lujo que incluye a Jesse Plemons, Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke y Burn Gorman.

Además, Iñárritu es acompañado de colaboradores habituales, como el director de fotografía Emmanuel Lubezki, con quien trabajó en las premiadas "Birdman" y "El Renacido", y escribió la película junto a Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone.

"Digger" se estrenará en cines el próximo 1 de octubre.