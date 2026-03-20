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Tópicos: Magazine | Cine

Una visita legendaria: la última vez que Chuck Norris estuvo en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor, fallecido a los 86 años, pisó suelo nacional en 2019 para ser parte de una campaña publicitaria.

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Este viernes, se confirmó la muerte del actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris a los 86 años.

De acuerdo a la familia del intérprete, el deceso ocurrió la mañana del jueves en Hawai, donde había sido internado tras una complicación médica que no fue aclarada. 

"Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (...) Por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz", escribieron en redes sociales. 

La última vez que Chuck Norris pisó Chile

En 2019, Chuck Norris llegó a Chile por última vez para participar de una campaña publicitaria de la empresa Movistar. 

Dicha visita estuvo marcada por la sorpresiva llegada del actor en helicóptero a Plaza Baquedano, en una puesta en escena similar a la de sus legendarias películas y que fue transmitida en vivo. 

Vestido de vaquero, el intérprete recorrió el sector para saludar a los presentes, mostrando una gran disposición para interactuar con el público. 

Su visita también generó reacciones en redes sociales, donde circularon memes relacionados con su presencia en el país.

"Estuve aquí en Chile en los 80 y 90. Muchas veces traje mis películas para promoverlas, así que conocí a mucha gente. Es genial ver aquí a mis amigos, todos ustedes son mis amigos", declaró en aquella oportunidad. 

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