¿Volverá Jim Carrey? Universal prepara secuela de "El Grinch"

La secuela de "El Grinch", clásico de navidad protagonizado por Jim Carrey, ya esta en preparación.

Según The Hollywood Reporter, Universal Studios comenzó a trabajar en la cinta, que tendrá un guion de Alec Berg (Barry, Silicon Valley, Curb Your Enthusiasm), Jeff Schaffer (Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness, Dave, Curb Your Enthusiasm) y David Mandel.

Asimismo, se espera que Ron Howard repita su rol como director en esta secuela. Además de ponerse tras las cámaras, el cineasta participará en la producción del largometraje junto a Brian Grazer, su socio en Imagine Entertainment.

¿Vuelve Jim Carrey?

Respecto al regreso de Jim Carrey como el solitario gruñón de pelaje verde, el citado medio indicó que la producción está negociando su regreso.

Cabe recordar también que el intérprete ha expresado en más de una oportunidad que la preparación para el personaje era muy dolorosa y extenuante por el tipo de maquillaje que se necesitaba para la transformación.

Incluso, Carrey aseguró que el primer día de rodaje quiso abandonar el proyecto y que fue gracias a la ayuda de un hombre, que entrenaba a agentes de la CIA para resistir la tortura, que superó el incómodo proceso.

Estrenada el año 2000, "El Grinch" fue un éxito en taquilla, recaudando un total de 345 millones de dólares en todo el mundo.