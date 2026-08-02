¿Volveremos a Barbieland? La secuela de "Barbie" en suspenso

La película "Barbie", el mayor acontecimiento cinematográfico del 2023, se enfrenta a un complejo escenario para poder sacar adelante su anunciada secuela.

Un reportaje de The New York Times reveló que la directora y guionista Greta Gerwig ya tiene una idea para la nueva película junto a su esposo Noah Baumbach -ambos escribieron la cinta original-, pero que no entregarán ningún guion hasta que las negociaciones con Warner Bros. Discovery lleguen a buen puerto.

Pese al éxito de la primera película, que recaudó más de 1.400 millones de dólares en taquilla y fue nominada a ocho Premios Oscar, el jefe del conglomerado, David Zaslav, se niega a aceptar los aumentos salariales de la directora y sus protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling, por considerarlas excesivas.

El problema es que el estudio tiene los días contados para poner en marcha el proyecto: si no logra cerrar un acuerdo antes de diciembre de 2026, los derechos cinematográficos de "Barbie" regresarán a manos de la empresa Mattel.

"Hay un acuerdo de derechos vigente con Mattel y hemos presentado una serie de ofertas importantes para intentar cerrar los acuerdos necesarios para realizar la próxima película de 'Barbie'. Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido llegar a un acuerdo", confirmaron Pam Abdy y Michael De Luca, los presidentes de la división cinematográfica de Warner Bros.

Además, a diferencia de otras franquicias, el estudio no cerró un contrato previo con los actores y el equipo creativo para eventuales secuelas, obligando a iniciar negociaciones para su retorno.

En la película de 2023, la "Barbie Estereotípica" (se identifica así para diferenciarse del resto de las "Barbies" y sus profesiones), interpretada por Robbie, intenta buscar el sentido de la vida luego de que, en un hecho sin precedentes, se da cuenta de que, a pesar de que puede ser y hacer todo, no tiene identidad y piensa en la muerte, el agua de la ducha sale fría, quema su desayuno y sus talones tocan el suelo.

Y ahí llega un nuevo problema: ¿Por qué "Barbie", en su vida perfecta en un mundo perfecto, no es feliz?

La muñeca de Mattel conquistó la gran pantalla en 2023 y fue parte del fenómeno cinematográfico llamado "Barbenheimer", al estrenarse junto a "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que presentó la vida de J. Robert Oppenheimer, el brillante y enigmático físico teórico reclutado para el Proyecto Manhattan y que se ganó el "honor" de ser considerado el padre de la bomba atómica.