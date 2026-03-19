"Wild Horse Nine", película grabada en Rapa Nui, lanza su primer trailer

La película "Wild Horse Nine", dirigida por el británico Martin McDonagh, liberó su primer tráiler con imágenes rodadas en Rapa Nui, marcando el debut de la isla como escenario central en la cinta.

El adelanto muestra extensas tomas de los paisajes de Isla de Pascua, con presencia de moáis y zonas costeras.

La película cuenta con un elenco internacional encabezado por John Malkovich y Sam Rockwell. También participan Steve Buscemi, Parker Posey y Tom Waits, junto a las chilenas Mariana Di Girolamo y Paola Giannini.

En el tráiler, Di Girolamo aparece interpretando a una estudiante que se cruza con los protagonistas. Su personaje forma parte de un grupo de jóvenes que interactúan con los agentes en la isla.

La trama se sitúa en los días previos al Golpe de Estado de 1973. En ese contexto, dos agentes de la CIA son enviados desde Santiago a Rapa Nui, donde enfrentan una misión marcada por tensiones políticas y conflictos personales.

A lo largo de la historia, la relación entre ambos agentes se ve puesta a prueba, mientras uno de ellos establece vínculos con jóvenes en la isla que inciden en el desarrollo de la misión.

La película, grabada en locaciones reales durante 2025, llegará a los cines durante noviembre.