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Tópicos: Magazine | Espectáculos | Concursos de belleza

Concursante perdió sus carillas en plena presentación en Miss Grand Tailandia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La joven había sufrido la fractura de un diente durante otra actividad del certamen, días antes.

Concursante perdió sus carillas en plena presentación en Miss Grand Tailandia
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Una participante causó revuelo en la gala preliminar del Miss Grand Tailandia 2026, luego de enfrentar un problema con sus carillas dentales en pleno escenario mientras realizaba su presentación.

El hecho se registró el 25 de marzo, cuando Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, comenzaba su discurso frente al jurado y el público, momento en que el recubrimiento de sus dientes delanteros se desprendió, situación que quedó registrada en la transmisión en vivo.

Pese a lo ocurrido, la concursante reaccionó con rapidez, se giró brevemente para retirar la pieza y retomó su posición.

Posteriormente, la joven continuó su paso por el escenario, incluida la pasarela en vestido de noche, sin alterar el desarrollo previsto de la competencia.

El registro se viralizó en redes sociales, posicionándose entre los momentos más comentados del certamen. Según reportes de medios internacionales, el público presente respondió con aplausos, valorando la forma en que enfrentó la situación.

Horas después, la propia participante explicó que días antes había sufrido la fractura de un diente durante otra actividad del certamen, por lo que utilizaba una solución provisoria que terminó desprendiéndose durante su presentación.

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