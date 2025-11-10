¿Cuándo ver en vivo a Decessus, la banda de metal de la Miss Mundo Chile Ignacia Fernández?

Este domingo, la modelo y cantante Ignacia Fernández se llevó la corona de Miss Mundo Chile 2025.

Pese a su belleza y desplante, la joven de 27 años ha destacado en el concurso por su trabajo en el mundo de la música, siendo vocalista del grupo de death metal progresivo Decessus.

De hecho, su presentación en la prueba de talentos, donde sorprendió con sus gritos guturales al interpretar un tema del grupo junto al guitarrista, se ha viralizado en redes sociales, siendo alabada por figuras como Ellie Goulding, Rita Ora, REI AMI (voz de Zoey en "K-Pop Demon Hunters"), Mon Laferte, Amy Lee, entre otros.

¿Cuándo ver a Decessus, la banda de Ignacia Fernández?

De acuerdo a sus redes sociales, Decessus presentará su primer disco de larga duración el próximo 16 de enero en Sala Metrónomo.

"DECESSUS presenta en vivo su primer disco de larga duración, interpretado completo por primer vez en un show especial y único, con invitados especiales, el cual marcará el inicio de una nueva era para la banda", escribieron en Instagram.

En tanto, las entradas para el show se encuentran disponibles a través de Passline, con tickets que van desde los $8000 más cargo por servicio.

