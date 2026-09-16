La puesta en escena que acerca "el 18" a los niños

Con una propuesta musical e interactiva, el espectáculo Pañuelitos Kids transforma los símbolos tradicionales de las Fiestas Patrias en personajes, canciones y dinámicas diseñadas para niños y niñas.

La puesta en escena reúne a 11 artistas en vivo y cinco corpóreos inspirados en la identidad local -como Pepa Pino, Don Mote y Choripán Rock-, quienes recorren géneros como el rock familiar, la cumbia y el reguetón para, lúdicamente, "reinterpretar la cultura chilena".

Además, buscan acercar a la infancia raíces folclóricas, enseñando pasos tradicionales, zapateos y vueltas de cueca, adaptados a ritmos contemporáneos.