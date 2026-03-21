Afirman que Rafael Araneda seguirá en la animación del Festival de Viña #Cooperativa90

El animador Rafael Araneda habría extendido su contrato con Mega para seguir a cargo de la conducción del Festival de Viña.

Pese a que varios rumores apuntaban a que José Antonio Neme o Sergio Lagos podían suceder al exRojo en el certamen, en las últimas horas surgieron versiones indicando que el comunicador continuaría ligado al evento.

"El acuerdo ya está firmado y el canal optó por no esperar más para ponerle rostro a su próxima apuesta en la Quinta Vergara", reportó el portal El Filtrador.

Si bien, los detalles del contrato aún no son revelados, el citado medio indicó que "los preparativos para la edición 2027 ya comenzaron con una anticipación mayor a la habitual, lo que indica que la producción arrancó antes de lo acostumbrado".

Así, la dupla entre Araneda y Karen Doggenweiler -que llegaron a la animación del evento en 2025, cuando Mega y Bizarro se adjudicaron los derechos de transmisión- continuará a cargo del festival.

En ese contexto, el anuncio oficial sobre la continuidad del animador en la conducción del Festival de Viña se entregaría el próximo viernes.