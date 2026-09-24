"La parrilla está cerrada": revelan que Leo Rey habría quedado fuera de Viña 2027

El cantante Leo Rey ha estado en el centro de la conversación luego de su presentación en La gran fonda de Chile, realizada en el Parque O'Higgins.

En dicha ocasión, el exponente de la cumbia lanzó comentarios contra Alexítico, su excompañero en el grupo La Noche.

Tras aquel show, la popularidad del artista creció en redes sociales, solicitando que el intérprete de "Mortal Kumbiat" regresara como solista al Festival de Viña 2027.

Leo Rey habría quedado fuera

En este contexto, el programa "Hay que decirlo" abordó la posibilidad de llevar al músico a la Quinta Vergara, entregando noticias poco alentadoras.

"Hoy, 23 de septiembre, les puedo contar a todos y a Leo Rey que la parrilla del Festival de Viña 2027 está cerrada, y él no está incluido", aseguró Cecilia Gutiérrez.

Pese a esto, el cantante compartió una imagen en Instagram -generada por IA- junto a Lad Cobra, con la descripción: "Entiende la wea ctm... Vai a estar en el Festival de Viña! (sic)".