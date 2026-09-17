Las condiciones que frenan la llegada de María José Quintanilla a Viña 2027

Por segundo año consecutivo el Festival de Viña del Mar se encuentra negociando con María José Quintanilla para ficharla como una de sus artistas.

Pese a que Quintanilla es rostro de Mega (el canal organizador del certamen) han existido diferencias a la hora de concretar su presencia en la Quinta Vergara.

Según reveló el programa "Hay que decirlo", la producción de Viña se encuentra negociando con la voz de "Fue difícil" de cara a su edición 2027. Sin embargo, existen dos grandes condiciones que aún mantienen a las partes lejos de alcanzar un acuerdo.

Una de ellas es la tarifa: de acuerdo al espacio, María José Quintanilla está exigiendo una cifra de $500 millones para presentarse en Viña 2027. Esto debido al perjuicio económico que le genera firmar un contrato de exclusividad con el evento viñamarino, el cual le impide ofrecer otros shows durante la temporada de verano.

Otra de las condiciones que han dificultado la negociación es que la artista habría pedido actuar en horario estelar y no en el bloque que habitualmente se le asigna a los artistas nacionales.

Por ahora las negociaciones entre Mega, Bizarro y María José Quintanilla se encuentran estancadas, aunque no cerradas.