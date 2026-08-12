Eurovisión no se realizará en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

La organización del Festival de Eurovisión anunció una serie de reglas sobre el certamen, entre ellas la que prohibirá su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Según un comunicado, la televisión del país ganadora será automáticamente excluida de la posibilidad de organizar el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".

Aunque no menciona casos concretos, podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania, este último país que de hecho ganó la edición de 2022 pocos meses de que se iniciara la invasión rusa, por lo que finalmente fue Reino Unido quien acogió la edición de 2023.

En el caso de Israel, su participación ha sido cuestionada por la acción armada de Tel Aviv contra Gaza, y motivando además el retiro de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

El Festival de Eurovisión se gana consiguiendo la mayor cantidad de puntos mediando un sistema de votación que promedia las notas de un jurado profesional y del público.

Así, cada país participante otorga dos series de 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos -una por cada instancia- para premiar a sus 10 canciones favoritas, pero sin que se pueda votar por la propia.