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Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Chappell Roan, Skrillex y Quilapayún: los imperdibles del domingo en Lollapalooza Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival cerrará su decimocuarta versión del festival este 15 de marzo.

Chappell Roan, Skrillex y Quilapayún: los imperdibles del domingo en Lollapalooza Chile 2026
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El festival Lollapalooza Chile cerrará su edición 2026 este domingo 15 de marzo en el Parque O'Higgins.

La primera jornada del evento, que marcó el regreso del festival al recinto capitalino, estuvo marcada por las presentaciones de Sabrina Carpenter, 31 Minutos y Deftones, entre otros artistas que dieron inicio al fin de semana musical.

En tanto, este sábado los asistentes podrán disfrutar de shows de Lorde, Turnstile, Katseye, Djo y Los Bunkers, mientras que la jornada final del domingo tendrá como protagonistas a Chappell Roan, Lewis Capaldi y Skrillex, además de presentaciones de Addison Rae, Claudio Valenzuela Trío, Akriila y Quilapayún.

Lollapalooza Chile 2026: Estos son los horarios del domingo 15 

Los 10 imperdibles del domingo en Lollapalooza 2026

  • Bándalos Chinos: Cenco Malls Stage - 16:15 horas

  • Manuel García: Alternative Stage - 16:15 horas

  • Claudio Valenzuela Trío: Lotus Stage - 17:45 horas

  • Marina: Cenco Malls Stage - 18:00 horas

  • Addison Rae: Banco de Chile Stage - 19:00 horas

  • Lewis Capaldi: Cenco Malls Stage - 20:00 horas

  • Akriila: Perry's Stage - 20:45 horas 

  • Skrillex: Banco de Chile Stage - 21:00 horas

  • Quilapayún: Lotus Stage - 21:15 horas

  • Chappell Roan: Cenco Malls Stage - 22:30 horas

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