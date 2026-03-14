Chappell Roan, Skrillex y Quilapayún: los imperdibles del domingo en Lollapalooza Chile 2026

El festival Lollapalooza Chile cerrará su edición 2026 este domingo 15 de marzo en el Parque O'Higgins.

La primera jornada del evento, que marcó el regreso del festival al recinto capitalino, estuvo marcada por las presentaciones de Sabrina Carpenter, 31 Minutos y Deftones, entre otros artistas que dieron inicio al fin de semana musical.

En tanto, este sábado los asistentes podrán disfrutar de shows de Lorde, Turnstile, Katseye, Djo y Los Bunkers, mientras que la jornada final del domingo tendrá como protagonistas a Chappell Roan, Lewis Capaldi y Skrillex, además de presentaciones de Addison Rae, Claudio Valenzuela Trío, Akriila y Quilapayún.

Los 10 imperdibles del domingo en Lollapalooza 2026

Bándalos Chinos: Cenco Malls Stage - 16:15 horas

Manuel García: Alternative Stage - 16:15 horas

Claudio Valenzuela Trío: Lotus Stage - 17:45 horas

Marina: Cenco Malls Stage - 18:00 horas

Addison Rae: Banco de Chile Stage - 19:00 horas

Lewis Capaldi: Cenco Malls Stage - 20:00 horas

Akriila: Perry's Stage - 20:45 horas

Skrillex: Banco de Chile Stage - 21:00 horas

Quilapayún: Lotus Stage - 21:15 horas