Chappell Roan, Skrillex y Quilapayún: los imperdibles del domingo en Lollapalooza Chile 2026
El festival cerrará su decimocuarta versión del festival este 15 de marzo.
El festival cerrará su decimocuarta versión del festival este 15 de marzo.
El festival Lollapalooza Chile cerrará su edición 2026 este domingo 15 de marzo en el Parque O'Higgins.
La primera jornada del evento, que marcó el regreso del festival al recinto capitalino, estuvo marcada por las presentaciones de Sabrina Carpenter, 31 Minutos y Deftones, entre otros artistas que dieron inicio al fin de semana musical.
En tanto, este sábado los asistentes podrán disfrutar de shows de Lorde, Turnstile, Katseye, Djo y Los Bunkers, mientras que la jornada final del domingo tendrá como protagonistas a Chappell Roan, Lewis Capaldi y Skrillex, además de presentaciones de Addison Rae, Claudio Valenzuela Trío, Akriila y Quilapayún.