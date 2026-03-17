Charli XCX, The Smashing Pumpkins y Jennie encabezan el line up de Lollapalooza Chicago 2026

El festival Lollapalooza reveló el line up de su edición 2026, a desarrollarse en el Grant Park de Chicago.

En esta nueva versión, a celebrarse entre el jueves 30 de julio y domingo 2 de agosto, el evento contará con más de 170 artistas repartidos en ocho escenarios.

El cartel está encabezado por Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, Jennie, The Smashing Pumpkins y The XX.

Además, Sombr, Turnstile, Aespa, Leon Thomas, Zara Larrson, 5 Seconds of Summer, Finn Wolfhard, Suki Waterhouse, Wet Leg, entre otros, destacan en la parrilla.

Venta de entradas

En tanto, las entradas para el evento estarán disponibles a partir del jueves 19 de marzo, cuando se habilite la venta de los abonos para los cuatro días del festival a través del sitio oficial.