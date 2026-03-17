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Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Charli XCX, The Smashing Pumpkins y Jennie encabezan el line up de Lollapalooza Chicago 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La versión estadounidense del festival se llevará a cabo entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Charli XCX, The Smashing Pumpkins y Jennie encabezan el line up de Lollapalooza Chicago 2026
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El festival Lollapalooza reveló el line up de su edición 2026, a desarrollarse en el Grant Park de Chicago. 

En esta nueva versión, a celebrarse entre el jueves 30 de julio y domingo 2 de agosto, el evento contará con más de 170 artistas repartidos en ocho escenarios. 

El cartel está encabezado por Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, Jennie, The Smashing Pumpkins y The XX. 

Además, Sombr, Turnstile, Aespa, Leon Thomas, Zara Larrson, 5 Seconds of Summer, Finn Wolfhard, Suki Waterhouse, Wet Leg, entre otros, destacan en la parrilla.

Venta de entradas

En tanto, las entradas para el evento estarán disponibles a partir del jueves 19 de marzo, cuando se habilite la venta de los abonos para los cuatro días del festival a través del sitio oficial.

  • Entrada general (4 días): Es el ticket más básico del evento y permite acceso a los cuatro días del festival y a todos los escenarios dentro del recinto. Los precios parten aproximadamente desde los 399 dólares. 
  • Entrada general plus (4 días): Esta modalidad incluye todos los beneficios del acceso general, además de zonas VIP exclusivas. Los valores de esta categoría van desde los 735 dólares.
  • Entrada VIP (4 días): El pase VIP incluye zonas de visualización preferencial cerca de los escenarios principales, lounges exclusivos y servicios premium dentro del recinto, con precios que van desde los 1.599 dólares.
  • Entrada Platinum (4 días): Esta experiencia incluye ubicación privilegiada, más todos los servicios que ofrecen los otros dos paquetes. Los valores van desde los 4.650 dólares.
  • Lolla Insider (4 días): En tanto, la experiencia Lolla Insider -para dos personas- incluye beneficios exclusivos como acceso tras bambalinas, transporte privado, zonas preferenciales y atención personalizada durante el festival. Los precios van desde los 29.000 dólares. 

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