Lollapalooza 2026: Chappell Roan hizo bailar al Parque O'Higgins en su debut en Chile

La cantante Chappell Roan concretó su esperado debut en Chile durante la última jornada de Lollapalooza 2026.

Con una banda integrada exclusivamente por mujeres y una escenografía que mezcla la cultura queer y castillos góticos, la artista ingresó al escenario alrededor de las 22:30 horas, luciendo uno de sus extravagantes trajes —similar a un vestido de novia— al ritmo de "Super Graphic Ultra Modern Girl".

Haciendo un repaso por las pegajosas "Femininomenon,After Midnight" y "Naked in Manhattan" —pertenecientes a su álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess"—, la oriunda de Missouri hizo corear a la eufórica multitud antes de dar paso a la primera parte emotiva del espectáculo con "Casual" y "The Subway".

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando la ganadora del Grammy presentó "HOT TO GO!".

"Creo que estarán bien en esta canción. Ni siquiera les voy a enseñar a bailarla porque sé que se la saben", comentó antes de comenzar con su exitoso tema, que fue bailado y coreado por sus fanáticos.

El broche final del festival lo puso Chappell Roan

Pasando por un potente cover de "Barracuda", de Heart —ya habitual en los shows de la estadounidense—, hasta la desgarradora balada "Picture You", Roan aprovechó el momento para probar la arenga que marcó esta edición del evento: el clásico "Chi Chi Chi le le le".

La recta final del espectáculo mantuvo la energía en alto con temas como "The Giver" y la explosiva "Red Wine Supernova", uno de los sencillos más celebrados de su repertorio. Tras esta última, la artista intentó dirigirse al público en español con un espontáneo "te amo, Chile".

El ambiente dio paso luego a un momento más íntimo con "Coffee", donde el ritmo del espectáculo bajó revoluciones sin perder la conexión con la audiencia.

Antes de interpretar "Good Luck, Babe!", uno de los mayores éxitos de su carrera, la cantante se tomó unos segundos para agradecer al público y al festival. "Es un festival asombroso, son muy afortunados. Es increíble que aquí la cultura realmente se preocupe por la música (...) El mejor público del mundo, eso es lo que todos dicen... ¡y es cierto!", comentó.

La recta final volvió a encenderse con "My Kink Is Karma", que devolvió el tono teatral y energético del concierto, marcado por guiños a las diversidades sexuales y la intensidad que la artista sostuvo hasta los últimos minutos del show.

El cierre quedó en manos de "Pink Pony Club", coreada de principio a fin por los asistentes, mientras Roan —visiblemente emocionada— celebraba ver a todo el público cantar con ella.

Así, la artista bajó el telón de la última jornada del Lollapalooza 2026 con una presentación que, aun sin algunas de las dinámicas vistas en otros festivales, terminó demostrando por qué fue la elegida para bajar el telón de la decimocuarta edición del evento, en un año marcado por el protagonismo del pop femenino.