Lollapalooza Chile confirma fechas y recinto de su edición 2027

Justo cuando estaba cerrando la versión de este año, el Festival Lollapalooza Chile anunció las fechas y el recinto que los albergará en 2027.

En esta edición el evento logró vender todos sus boletos por primera vez en su historia y recibió a 80 mil personas por cada jornada, sumando más de 240 mil fans.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Deftones, Skrillex, Kygo, Interpol, Turnstile, Lewis Capaldi, DJO, Los Bunkers y Chapell Roan fueron algunos de los artistas que animaron Lollapalooza 2026.

¿Cuándo y dónde es?

El Festival Lollapalooza Chile 2027 se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

Esta será la edición número 15 de Lollapalooza en el país tras su debut en el año 2011.