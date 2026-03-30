Se despide de TVN: Festival del Huaso de Olmué tiene nueva casa televisiva

El Festival del Huaso de Olmué se despide de TVN y tendrá nueva casa televisiva a partir del 2027, con el municipio adjudicando, de forma unánime, la transmisión y producción a Chilevisión en alianza con la productora Bizarro.

"Estamos, como concejo, en una licitación histórica del Festival del Huaso de Olmué", aseguró el alcalde de la comuna, Jorge Jil, durante la sesión extraordinaria de este lunes, "nunca antes (ha sido) tan favorable para la municipalidad, la comuna y el patrimonio de nuestra comuna".

Las versiones del evento a realizarse entre 2027 y 2032 quedarán a cargo de esta alianza entre Chilevisión y Bizarro Servicios Limitada, incluyendo también el desarrollo de obras destinadas a la mejora de El Patagual, el emblemático escenario donde se celebra la música, el humor y las raíces del país en este tradicional encuentro.

En concreto, la propuesta de Bizarrro, en alianza con Chilevisión para la emisión del festival, contempla un monto de 2.500.000.002 pesos en cuanto a obras de desarrollo y un total de 11.500 millones de pesos en lo que respecta a la transmisión y producción del evento. En el concejo, además, se dio cuenta de que la productora no presenta mal comportamiento contractual anterior con el municipio.

En el camino quedó la propuesta de Canal 13, la cual no cumplió con los requisitos monetarios mínimos exigidos en lo que respecta a las obras a desarrollar.