Ruidosa Fest confirma fecha doble en el Parque O'Higgins

El Ruidosa Fest, evento conocido por su oferta cultural protagonizada solo por mujeres, anunció los detalles para su edición 2026.

Este año el certamen estará celebrando su décima edición con una fecha doble el 10 y 11 de octubre en el Parque O'Higgins de Santiago.

En ediciones anteriores el evento reunió conciertos musicales, shows de stand up, conversatorios y otras disciplinas, realizándose en Chile y el extranjero. Originalmente fue fundado por la cantautora Francisca Valenzuela en 2016.

Por ahora no se han informado los detalles sobre la venta de entradas y el cartel de artistas que tendrá Ruidosa Fest.