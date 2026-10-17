Jaime Azócar: Coco Legrand está "en reposo, tranquilo y retirado"

El actor Jaime Azócar, histórico colaborador y amigo de Coco Legrand, abordó el actual momento del comediante alejado de los escenarios debido a sus problemas de salud, ratificando que se encuentra completamente "retirado" y concentrado en su familia.

"No opinaré sobre su salud, eso lo puede decir su familia", aseguró al conversar con LUN, aunque sostuvo que lo ha visitado y que "está en reposo, tranquilo y retirado".

Azócar, que trabajó con Alejandro González -nombre real del humorista- por más de 40 años y realizaron varios espectáculos como "Terrícolas, corruptos pero organizados", destacó que el comediante está "disfrutando de la estabilidad familiar y económica que construyó".

"Lo veo refugiado en su familia, en paz con el respeto que se ha ganado. Él marcó un hito, construyó un teatro para potenciar el humor y lo logró con su estilo que, sin partidismos absurdos, logró concientizar sobre las virtudes y defectos de los chilenos", declaró el actor.

Coco Legrand, de 79 años, se encuentra alejado de los escenarios en un retiro que sería definitivo, debido a un cuadro de vértigo permanente que le ha impedido asistir a recientes ceremonias de premiación e, incluso, le obligó a ausentarse del estreno de su documental "El gran Coco Legrand" en marzo de 2025.