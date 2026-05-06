"Disfrazado de Pinochet": Lorena Pizarro y Javier Olivares tuvieron tenso round en el Congreso

El diputado Javier Olivares (PDG) generó polémica este miércoles en el Congreso al llegar utilizando una capa de estilo militar prusiana, prenda cuestionada por su similitud con las utilizadas por el dictador Augusto Pinochet, situación que además causó un tenso momento con su par comunista Lorena Pizarro.

La situación fue compartida por la parlamentaria, quien relató mediante su cuenta de X que encaró al Olivares por estar "disfrazado de Pinochet" y "gritar frente a nosotras 'viva mi general', siendo yo hija de detenido desaparecido".

Pizarro señaló que además se encontraba junto a la diputada María Candelaria (PC), hija de Sebastián Acevedo, obrero que se inmoló en noviembre de 1983 desesperado por conocer el paradero de María y su otro hijo Galo, quienes fueron detenidos por la CNI, policía secreta de Pinochet.

"Lo encaré y este 'honorable' solo se dedicó a 'rotearme'. Con fascistas jamás", aseveró en su post.

La diputada Stephanie Jéldrez (Republicanos) salió en defensa de Olivares en redes sociales. La parlamentaria comentó que "lo ocurrido hoy es simplemente inaceptable. Mientras el diputado Olivares almorzaba tranquilamente junto al ministro de Defensa y otros parlamentarios, fue agredido por la diputada comunista Pizarro en un acto de total falta de respeto y descontrol".

"¿El motivo? El uso de una capa prusiana por parte del diputado. Así de absurdo, así de intolerante. Este tipo de conductas matonescas no pueden tener cabida en el Congreso. ¿Ese es el nivel del debate político que algunos quieren imponer?", planteó la republicana.

En tanto, el parlamentario del PDG no se ha pronunciado sobre el hecho.

No obstante, no es primera vez que genera polémica con el uso de la capa prusiana, ya que, en marzo protagonizó un momento en televisión en el que fue consultado por la prenda y afirmó molesto: "Simplemente estaba con una capa" y "me visto como quiero".