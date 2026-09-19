"El Flaco" aludió a Presidente Kast en La Pampilla y se llenó de pifias

Paul Vásquez, El Flaco, fue parte de La Pampilla y en su rutina mencionó al Presidente José Antonio Kast, lo que generó reacción del público.

El exDinamita Show se refirió a la reciente edición del Foro Madrid, en el que estuvieron entre otros el Presidente de Argentina Javier Milei y el propio Kast.

"Yo sé que en la vida todo es política, lo mío es humor", dijo el comediante, mientras el público gritaba contra Kast. "Tengan cuidado con gritar eso porque ahora se van presos", agregó.

"Yo no sé qué mierda pasa, ahora nadie votó por él", expresó ante la reacción del público.