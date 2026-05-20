¿La nueva Carlalí? Jorge Alís bromeó con la salida de Mara Sedini del Gobierno

El comediante Jorge Alís se sumó a las reacciones por el primer ajuste ministerial del Presidente José Antonio Kast, bromeando con la salida de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien, al igual que su par de Seguridad, Trinidad Steinert, duró tan solo 69 días en el cargo.

Alís bromeó con el breve periodo de la expanelista de "Sin Filtros" en el gabinete y la comparó con Carlalí Villalba, la histórica primera eliminada de un reality show chileno, "Protagonistas de la fama".

"¿Quién duró más?", preguntó el argentino en su cuenta de Instagram donde publicó una foto de Sedini al estilo del recordado reality de Canal 13, generando miles de comentarios tanto a favor como en contra de la exministra.