Con exigencia de plan y de resultados, republicano Arrau asume Seguridad Pública

El hasta hoy ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumió este martes como titular de Seguridad Pública, en reemplazo de Trinidad Steinert, que abandona el cargo tan solo 69 días después de instalado el Gobierno.

La salida de la exfiscal regional de Tarapacá se produce después de una semana marcada por presiones de todos los sectores debido a la falta de un plan de seguridad que, según la oposición, era "inexistente".

De hecho, esta situación motivó a diputados de este bloque a anunciar una interpelación en contra de Steinert, para que respondiera preguntas en la Cámara sobre la materia encargada por el Presidente José Antonio Kast.

Es en este delicado escenario que, poco después de las 20:45 horas, el militante republicano Martín Arrau juró como ministro de Seguridad Pública, quien deberá cumplir con la exigencia transversal de presentar resultados visibles.

Kast agradeció la "dedicación y convicción" de Steinert

En su discurso posterior al ajuste, el Mandatario agradeció "de manera profunda" a Steinert, relevando que "en estos primeros meses de Gobierno, le tocó asumir uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolver la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que, durante años, ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera".

"Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar", añadió el Jefe de Gobierno, asegurando que "sobre todo, devolvió algo que parecía perdido: la revalorización de la autoridad policial y el respeto por quienes ponen sus vidas para defender las nuestras".

Kast afirmó asimismo que "detrás de cada golpe contundente al crimen y al terrorismo, hay también una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro Gobierno, y esa impronta en estos primeros meses lleva el sello de Trinidad Steinert. Una mujer valiente, coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida, y también en estos meses".

Imponer "la seguridad que tanto anhelamos", la tarea de Arrau

Dicho esto, el Presidente también agradeció a Arrau por su labor en Obras Públicas: "Estoy seguro de que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún CORE, ningún concejal, ningún vecino de las comunas que has recorrido con tanta energía en estos meses olvidará los avances y las propuestas que has realizado".

"Además, te agradezco por asumir este nuevo desafío con ese método permanente, ese trabajo incansable", que según el Mandatario, "va a permitir continuar la senda que comenzó Trinidad Steinert".

"Estoy seguro -continuó el Mandatario- de que con lo que hizo ella, y con lo que tú (Martín) vas a hacer, esa seguridad que tanto anhelamos va a ser parte de la vida diaria de las personas. Muchas gracias por lo que ya hiciste, y por lo que vas a hacer".